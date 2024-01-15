5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

مباراة حاسمة يخوضها منتخبنا الوطني لكرة القدم، أمام نظيره الغاني، الخميس المقبل، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي سيحتاج فيها إلى الفوز وحصد الـ3 نقاط، لا سيما بعد تعادله الإيجابي أمام موزمبيق في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، وبينما يترقب جماهير الكرة المصرية موعد انطلاق المباراة، يمكن توضيح القنوات المجانية الناقلة للقاء مصر وغانا.

موعد مباراة مصر وغانا

ومن المقرر أن يشهد ملعب «فيلكس أوفوي بوانيي» بكوت ديفوار - الدولة المستضيفة لـ بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 - لقاء مصر وغانا يوم الخميس المقبل، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين والسعودية، والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وبإمكان كل جماهير الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء مشاهدة مباراة مصر وغانا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مجانًا، من خلال متابعة إحدى القنوات المفتوحة، وهي:

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وغانا

1- قناة tvt التوجولية:

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

- التردد: 11900.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

2- قنوات TV 5.8:

- القمر الصناعي: تركسات 42 شرقًا.

- التردد: 12356 H، ومعدل الترميز: 7100.

- التردد: 12346 H، ومعدل ترميز: 9600.

3- قناة Ortb البينينية:

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

- التردد: 11900.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

4- قناة TRT:

- القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

- التردد: 11900.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

5- قناة Rti الإيفوارية:

- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

- التردد: 11900.

- الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.

التعادل الإيجابي بين مصر وموزمبيق

يذكر أن مباراة مصر وموزمبيق، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2، وأحرز هدفي المنتخب المصري كل من مصطفى محمد في الدقيقة 2 من زمن الشوط الأول، ومحمد صلاح في الدقيقة 96، بينما سجل هدفي منتخب موزمبيق كل من اللاعب «ويتي» في الدقيقة 55، واللاعب سيليسيو باوكي في الدقيقة 58.

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مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وتُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 بنظام المجموعات، وبمشاركة 24 فريقًا موزعة على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى:

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية:

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة:

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة:

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة:

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة:

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.