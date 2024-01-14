مراكز شباب القليوبية تذيع مباريات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، توافر خدمات إذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 بمراكز شباب المحافظة، بما في ذلك مباراة مصر وموزمبيق، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

خريطة مراكز الشباب التي تذيع مباريات الأمم الأفريقية

أوضح وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن المراكز المفتوحة لمباريات البطولة ومنتخب مصر تكون في إدارة شباب بنها مراكز كفر بطا، وطحلة، وشبلنجة، وجمجرة الجديدة، وجمجرة الكبرى، وكفر الجزار، ونقباس، ومنية السباع، والرملة، والمنشية، وبطا، وكفر الشيخ إبراهيم.

أضاف «الصبروط» أن إذاعة المباريات متاحة أيضا في إدارة شباب قليوب مراكز بلقس، وناي، وصنافير، وقلما، وعزبة الجندي، ونادي قليوب الاجتماعي.

أشار وكيل الوزارة، إلى أن إذاعة المباريات متوفرة في إدارة شباب كفر شكر مراكز شباب ميت الدريج، واسنيت والمنشأة الصغرى، والصفين، وتصفا، وكفر تصفا، والمفتي، وكفر عزب غنيم، وكفر كردي، وكفر الشهاوي خاطر، وكفر منصور، والمنشأة الكبرى، وكفر رضوان.

مراكز شباب شبين القناطر

أضاف وكيل وزارة الشباب أن إدارة شباب شبين القناطر التي يتوفر فيها إذاعة مباريات المنتخب في كأس أمم أفريقيا، تضم مراكز عرب جهينة، وعرب صبيح، ومدينة شبين، والحصافة، والاحراز، والصالحية، ومنشأة الكرام، ومنية شبين، وعرب الصوالحة، وكفر شبين، والنادي الرياضي بشبين.

وأشار إلى أنه يتاح مشاهدة مباريات المنتخب المصري، في إدارة شباب شبرا الخيمة تضم مراكز شباب ميت نما، ومنطي، والمنصورة الجديدة، وشبرا البلد، وإبراهيم بك، و15 مايو، وبيجام، كما تضم مركز الخانكة مراكز الأمل، والعبور، والقلج، وكفر عبيان، ووادي النيل، وعرب العيايدة، ونادي العبور، ونادي سكة حديد أبو زعبل.

أضاف أنه يتتوفر ميزة مشاهدة المباريات في إدارة شباب طوخ تضم مراكز شباب قها، ودندنا، وبلتان، والحسانية، وقرشندة، وأجهور، ونامول، وكوم الأطرون، والعبادلة، كما تضم مركز القناطر الخيرية مراكز الخرقانية، وأبوالغيط، والمنيرة، وسندبيس، وباسوس، وشلقان.

أكد وكيل وزارة الشباب بالقليوبية أن مجموع المراكز التي تذيع مباريات كأس الأمم الأفريقية ومشوار المنتخب القومي المصري في البطولة 72 هيئة شبابية ورياضية بالقليوبية في إطار تشجيع المنتخب وحث المترددين على الاستفادة من خدمات مراكز الشباب وفقت لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.