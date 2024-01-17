«حماة الوطن» بمطروح يطلق مسابقة لتشجيع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح مبادرة «شجع وتوقع واكسب»، للحث على مؤازرة منتخب مصر خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج.

مبادرة شجع وتوقع واكسب

وأعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إطلاق مبادرة «شجع وتوقع واكسب مع حماة الوطن»، لمتابعة وتشجيع منتخب مصر بتوزيع الجوائز علي كل من توقع نتيجة منتخب مصر الصحيحة قبل المباريات، في كأس الأمم الأفريقية.

مبادرة لدعم منتخب مصر

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن اختيار الفائزين من خلال الحزب سيتم من خلال لجنة تقييم وعبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي لكل من يتوقع نتائج منتخب مصر في مباريات كأس الأمم الأفريقية، تحفيزا للجماهير من خلال مبادرة «شجع وتوقع واكسب»، مع حماة الوطن لتوحيد ألوان التشجيع تحت ألوان علم مصر وقميص المنتخب القومي، الذي تعادل في أول مباراة له مع موزمبيق بهدفين مقابل هدفين.

الرياضة تنشر الفرحة والبهجة بين الجماهير

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن الرياضة لم تعد نوع من أنواع الترفيه أو المتعة فقط، كما كانت في الماضي، لكن الرياضة الآن أصبحت أسلوب حياة، وعامل من العوامل التي تنشر الفرحة والسرور والبهجة علي الشعب المصري ، والذي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أن الرياضة أصبحت أمنا قوميًا مصرياً.