بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل دقائق قليلة فتح باب التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024، عبر موقعه الإلكتروني، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 من شهر يناير.

الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأوراق المطلوبة للتقديم والتي جاءت كالآتي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

2- صورة بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

3- صورة شخصية.

4- صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

5- المؤهل الدراسي.

6- إيصال الإيداع البنكي.

7- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».

8- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل الدخول من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.