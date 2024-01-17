موعد التعيين في وظائف الطب الشرعي 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة العدل لـ81 موظفا في مصلحة الطب الشرعي 2024 في عدّة تخصصات، بينها «معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب)»، وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

موعد التقديم على وظائف الطب الشرعي 2024

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غدًا الخميس، موعدا لبدء التقديم على وظائف الطب الشرعي 2024، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 31 يناير الجاري، عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

900 وظيفة من بينها وظائف الطب الشرعي 2024

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تنظيم مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة، بينها وظائف الطب الشرعي 2024، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.