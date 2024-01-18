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الآن.. التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

كتب:

بسمة عبدالستار
12:21 ص | الخميس 18 يناير 2024
الطب الشرعي - صورة أرشيفية

الطب الشرعي - صورة أرشيفية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الآن الفرصة للراغبين في التقديم لوظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024.

الآن.. التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024

وتم الآن فتح باب التقديم في وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل 2024، والذي سيستمر حتى يوم 31 من شهر يناير الجاري، وعلى الراغبين في التقديم سرعة استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة بذلك.

مطلوب 81 شخصا

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة العدل تحتاج إلى عدد 81 شخصًا للالتحاق بمصلحة الطب الشرعي في عدد من التخصصات، والتي جاءت كالتالي: 

التخصصات المطلوبة 

1- حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب)

2- معاون طبيب شرعي ميداني.

3- معاون طبيب شرعي معملي.

4- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الدخول على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

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