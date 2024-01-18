ضياء السيد: عدم النظر للسلبيات سبب تعادل المنتخب مع موزمبيق

قال ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر سابقا، إن الأخطاء التي ارتكبها روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في المباراة الأخيرة مع منتخب موزمبيق، اتضحت في الشوط الثاني من المباراة، موضحًا: «بدأنا المباراة بشكل كويس، واستطعنا أحراز الهدف الأول بعد 3 دقائق من بداية المباراة».

وتابع خلال لقاء عبر برنامج «كان 2023»، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن مع ظهور المشاكل في صفوف المنتخب لم يتكمن مدرب المنتخب المصري أن يعالج هذه المشاكل، ومن السلبيات التي اتضحت الشوط الثاني أننا لم نتمكن من أحراز أهداف أخرى، «رغم أننا متقدمين في النتيجة، وكان بإمكاننا أن نحرز أهداف أخرى».

وأوضح أن سبب تعادل المنتخب هو عدم النظر لسلبيات منتخبنا، «وأننا كنا نرى أن الفوز على منتخب موزمبيق سيكون سهلًا، وسنتمكن من إحراز المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، وهذا أثر بكثير علي أداء المنتخب المصري».

وأردف ضياء السيد أن «من أسباب تعادل المنتخب أن مكانش فيه ضغط في نص الملعب، ولا الأطراف، مفيش واجبات دفاعية بشكل كويس، بنستني لما الفريق المنافس هو اللي بيضيع الكورة، حتي تمكن منتخب موزنبيق من أحراز هدفين، وفي الوقت الأخير من المباراة استطاع المنتخب المصري من أحراز هدف التعادل».