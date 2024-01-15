ابن خالة تريزيجيه: نجم المنتخب المصري يتفاءل بي قبل أي مباراة

ثلاثة أسرار وراء تألق محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، وابن محافظة كفر الشيخ، «الوطن»، يكشف عنها ابن خالته محمد محسوب، مدرس، وابن خالة اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق طرابزون سبور التركي.

سر تألق تريزيجيه مع المنتخب

يذكر «محسوب» لـ«الوطن»، أن سر تفوق محمود تريزيجيه وإحرازه للأهداف يرجع إلى دعوة أمه قبل أي مباراة يلعبها، حيث يتحدث معها هاتفيا.

ويضيف «السر الثاني هو محادثتي قبل أي مباراة مع المنتخب، لأنه يتفاءل بي، أما السر الثالث فهو مساندة جماهير وعشاق نادي كفر الشيخ الرياضي، وأبناء محافظته، مع باقي جماهير محافظات مصر».

دعم أهالي كفر الشيخ لـ تريزيجيه

ويضيف صابر عبد الحليم، أحد جيران «تريزيجيه»، في حي غرب مدينة كفر الشيخ، أن «تريزيجيه» لاعب موهوب ونحن نحبه، والقادم أفضل بالنسبة له، وهو دائما باعث السعادة لنا مع منتخبنا الوطني خاصة عندما يحرز أهداف، موضحاً أننا لا نتوقف عن الدعاء له وللمنتخب، وذلك لرسم البسمة على وجوه 100 مليون مصري، خاصة أبناء قرى ومدن كفر الشيخ.