«الإفتاء»: تشجيع المنتخب المصري في مختلف البطولات «واجب وطني»

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإفتاء حثت على تشجيع المنتخب المصري، في مختلف المحافل والبطولات الدولية، موضحة أن ذلك واجب وطني، وهو من الأمور الإيجابية في المجتمع، ولا بأس من الالتفاف حول المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق غدا، ويشارك فيها منتخبنا الوطني.

التعايش والتفاعل الإيجابي

وأوضح «فخر» لـ«الوطن»، أنه لا مانع من تشجيع المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا أو أي بطولة أخرى، لأن ذلك يأتي في إطار التعايش والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، في كل الأحداث سواء علمية أو رياضية أو اجتماعية، وهذه البطولة مهمة لأنها تمثل مصر أمام الدول الأفريقية، وليس هناك مانع بالتأكيد من الالتفاف حول المنتخب الوطني وتشجيعه في هذه البطولة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا تعارض بين التفاعل مع المجتمع والأحداث المهمة التي تحدث فيه، لأننا لن نستطيع أن نجمد حياتنا بسبب أي أزمة أو مشكلة تواجهنا والتفاعل مع المجتمع وتشجيع المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية أمر محمود ولا بأس به.

يجب الالتفاف حول منتخبنا الوطني

وأوضحت دار الإفتاء فيما يخص تشجيع المنتخب المصري في البطولات سواء كانت بطولة أمم أفريقيا التي نشهدها خلال أيام أو أي بطولة أخرى «أننا جمعيا يجب أن نلتف حول منتخبنا الوطني بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم».

كما نوهت الإفتاء بضرورة التعامل مع النتائج مهما كانت بروح إيجابية ويجب أن نقدم الدعم للمنتخب الوطني في البطولة التي يخوضها باسم مصر واسمنا جميعا، بأي شكل يعزز الإيجابية في المجتمع.