لاعبة المنتخب المصري للجودو: «راضية الحمد لله بالمركز الثالث»

وصفت مريم السيد لاعبة المنتخب المصري للجودو، والحاصلة على المركز الثالث، مشاركتها في البطولة العربية للجودو، بأنها لطيفة وجميلة، مثنية على الجو في العلمين الجديدة

الحمد لله لعبت البطولة وأخدت المركز الثالث

وأضافت: «المشاركة لطيفة وجميلة واتبسطت والجو حلو جدًا».

وتابعت: «أول ماتش كنت بحاول أكسب وأنا راضية الحمد لله بالمركز التالت، كان نفسي أجيب المركز الأول، الحمد لله أنا راضية بالمركز التالت».

فعاليات فنية ورياضية بالعلمين الجديدة

وتشهد مدينة العلمين الجديدة، عددًا ضخمًا من الفعاليات والأحداث الفنية والرياضية والثقافية، ضمن مهرجان العلمين الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشهد عددا كبيرًا من الفعاليات، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وشارك عدد من كبار النجوم في حفلات غنائية بمهرجان العلمين، منهم تامر حسني ومحمد منير وحميد الشاعري وإليسا وراغب علامة ونانسي عجرم وبهاء سلطان وكارول سماحة وريهام عبدالحكيم ومدحت وعمر خيرت وحكيم ورضا البحراوي.