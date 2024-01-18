أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قبل قليل التقديم في وظائف الهيئة مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024، وأوضح خلال الإعلان الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في شغل الوظائف التي أعلن عنها.

الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة وموقع التقديم في وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

الأوراق المطلوبة

1- صورة شخصية.

2- المؤهل الدراسي.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

5- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».

6- صورة من شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- إيصال الإيداع البنكي.

وبدأ التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل، قبل قليل اليوم الخميس الموافق 18 يناير، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يجب على الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/.