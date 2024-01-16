موعد التقديم في وظائف مصلحة الخبراء 2024 والتخصصات المطلوبة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الرابط الرسمي، لاستقبال الطلبات الخاصة بوظائف مصلحة الخبراء 2024 التابعة لوزارة العدل، وذلك للراغبين في التقديم والمقرر له عقب يومين.

موعد التقديم في وظائف مصلحة الخبراء

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد التقديم في وظائف مصلحة الخبراء 2024، والتي تتم على الرابط من هنــــا.

التقديم من 18 يناير حتى هذا الموعد

وتستقبل وزارة العدل الطلبات الخاصة بالأشخاص الراغبين في التقدم لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024، بعد يومين بداية من يوم 18 يناير الجاري، وحتى يوم 31 من ذات الشهر.

التخصصات المطلوبة

أعلن الجهاز عن حاجته لتعيين 243 في التخصصات التالية:

1- معاون خبير حسابي.

2- معاون خبير زراعي.

3- معاون خبير هندسي مدني أو عمارة هندسة بحرية ميكانيكا كهرباء، حاسبات ومعلومات.

وتتم التعيينات لهذه التخصصات على الدرجة الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 السنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقدم، يرجى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/