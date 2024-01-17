إعلان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.. رابط التقديم

يُتاح غدًا الخميس، رابط إعلان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024، إذ تفعل بوابة الوظائف الحكومة، رابط التقديم على 243 وظيفة خاصة بمسابقة مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024

وشملت الوظائف المطلوبة في إعلان وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024: «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصات مدني أو عمارة هندسة بحرية ميكانيكا كهرباء، حاسبات ومعلومات»، وذلك بالدرجة الثالثة وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية.

ووفقًا للجهاز المركزي للتنظم والإدارة، فإنّ موعد التقديم على الوظيفة يبدأ من الخميس 18 يناير حتى الأربعاء 31 من الشهر ذاته، في إطار نحو 900 وظيفة أخرى أعلنها الجهاز في البريد، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة، الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة المذكورة، بعالية من خلال الضغط هنا.

«المركزي للتنظيم» يجيب عن أسئلة المواطنين

وأجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تساؤلات بعض المواطنين المتقدمين للوظيفة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، التي جاء من بينها، مدى جواز أنّ يكون المتقدم مجنداً أو مطلوب للتجنيد، أو مدى إمكانية التقدم لأكثر من وظيفة في الإعلان.