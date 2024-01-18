فرص عمل في 3 دول أوروبية.. ما المهن المطلوبة؟

إذا كنت تبحث عن عمل خارج مصر، للحصول على راتب بالدولار أو اليورو، فإن قارة أوروبا تفتح لك أحضانها لتعمل في ألمانيا أو إيطاليا أو المجر، هل أنت مستعد للسفر إلى هناك؟

مجالات العمل في إيطاليا

وفقا للتلفزيون الألماني، كشفت الحكومات الأوروبية الحالية المعروفة بمعاداتها للمهاجرين عن خطتها لاستقبال عمال أجانب بسبب نقص العمالة، ونبدأ بإيطاليا التي أشارت رئيسة الوزراء فيها جورجيا ميلوني، إلى موافقة حكومتها على مرسوم يسمح بدخول 425 ألف عامل أجنبي في الفترة من 2023 إلى 2025، فيما تشير صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إلى أن البلد تحتاج 833 ألف عامل خاصة في قطاعي صيد الأسماك والزراعة.

المجر تحتاج عمال

وجاءت في قطار الحكومات اليمنية التي ستسمح بدخول عمال مهاجرين، رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، حيث ستصدر بلاده تأشيرات تتيح عمل أجانب فيما ترفض البلاد في نفس الوقت استقبال لاجئين ضمن ما يعرف بـ«آلية التضامن الأوروبي الطوعي» التي تتيح توزيع اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي.

وزاد خلال 4 سنوات عدد العمال الأجانب في المجر في مجالات البناء والمطاعم ومصانع البطاريات الكهربائية، فزاد عددهم من 35 ألفًا في بداية العام 2019 إلى أكثر من 73 ألفًا في نهاية العام 2023 وكانت أغلب الزيادات من قارة آسيا.

تناقص أعداد المواليد في أوروبا

وتعاني أوروبا من قلة أعداد المواليد فيها، حيث يبلغ متوسط امتلاك طفل لكل سيدة 1.5 طفل فيما يزيد متوسط العمر إلى أكثر من 80 عاما وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

حاجة للعمال الأجانب

في الوقت ذاته تتوقع دراسة أجراها مركز التنمية العالمي الأمريكي إلى زيادة الحاجة للعمال الأجانب في أوروبي بعدد 43 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي في عام 2050، مع الافتراض أنه لن يتم الاستغناء عن الوظائف في ظل التقدم التقني.

ألمانيا ترغب في استقبال عمال جدد

في سياق آخر، أوضح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده تحتاج مهاجرين أكثر الفترة المقبولة وتفتح أبوابها للعقول الموهوبة والعمال المؤهلين فيما ترغب البلاد في تقليل الهجرة غير الشرعية فيها.