«مستثمرو السياحة»: ألمانيا أكثر دول العالم توافدا إلى مصر خلال 2023

أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالًا للسياح إلى مصر خلال عام 2023، واحتلت المركز الأول، تلتها السعودية في المركز الأول عربيًا.

الغردقة أكثر المدن السياحية استقبالا للسياح

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الغردقة من أكثر المدن السياحية المصرية استقبالا للسياح خلال العام الماضى، مشيرا إلى أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2023 اقترب من 15 مليون سائح، لافتا إلى أن الربع الأخير من العام الماضى سجل أقل معدلات لقدوم السياح إلى مصر خلال العام المنقضى.

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن العام الماضي شهد عودة التدفقات السياحية من إيطاليا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، موضحا أن السياح الإيطاليين كانوا أكثر الجنسيات التي تواجدت في شرم الشيخ خلال 2023.

زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأوضح أن القطاع السياحي يستهدف زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024، بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30% بالمقارنة بالعام الماضي.