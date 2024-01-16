أستاذ قانون دولي: انضمام ألمانيا لإسرائيل لن يؤثر على دعوى جنوب أفريقيا

انضمت دول جديدة في دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وانضمت ألمانيا للدفاع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما اختارت سلوفينيا الانضمام إلى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت ألمانيا، أكدت موقفها الداعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت عزمها مواجهة الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا، بينما قالت وزارة الخارجية السلوفينية، إن ليوبليانا اعتزامها الدفاع عن الدعوى وإدانة الاحتلال الإسرائيلي.

أستاذ القانون الدولي: انضمام لا يؤثر على الدعوى

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انضمام كطرف مُتدخل في الدعوى إلى جانب إسرائيل والمرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني لن يؤثر على الدعوى.

يحق لأي دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية الانضمام

وأضاف أنه وفقًا للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، يحق لأي دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية أن تنضم إلى القضية في محكمة العدل الدولية كطرف متدخل داعِم لأي جانب من أطراف النزاع، مؤكدًا أن انضمام ألمانيا لإسرائيل سيكون حتمًا بدافع تأييدها الكامل لدولة الاحتلال، ولكن محاولات تبرئة إسرائيل محكوم عليها بالفشل من الناحية القانونية، مشددًا على أن ادعاء ألمانيا بأن إسرائيل لم ترتكب جرائم إبادة جماعية لن يغير من الواقع والحقائق القانونية الثابتة للعالم أجمع.

وتابع أستاذ القانون الدولي: «تتضمن المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية تعريفًا دقيقًا لأفعال الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين، وهو ما أكدته جنوب أفريقيا بأدلة ومستندات دامغة أثناء جلسات الاستماع، مهما كان حجم الدعم الذي ستتلقاه إسرائيل من ألمانيا لتبييض صورتها».