ألمانيا تدرس إرسال نحو 10 آلاف قذيفة إلى إسرائيل

بعد إعلان الحكومة الألمانية نيتها التدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية التي تقف أمامها إسرائيل بعد دعوى قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ستعمل ألمانيا على دعم عسكري جديد لإسرائيل، وسط تنديد من دولة نامبيا لألمانيا التي تساند الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

دراسة إرسال آلاف القذائف الألمانية إلى إسرائيل

وذكر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلا عن مجلة «دير شبيجيل» الألمانية، أن ألمانيا تدرس حاليا إرسال نحو 10 آلاف قذيفة دبابة لإسرائيل لدعم حربها على قطاع غزة، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والتي تدخل يومها الـ 102.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 24 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات فيما يزيد عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 520 شخصا منذ تنفيذ إسرائيل عملية الاجتياح البري لغزة نهاية أكتوبر الماضي.