لـ110 آلاف طالب.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

أقبل طلاب الشهادة الإعدادية علي لجان الامتحانات في محافظة الدقهلية اليوم الخميس 18 يناير من أجل أداء أولى الامتحانات بمادة اللغة العربية والإملاء لمدة ساعتين ونصف منها 20 دقيقه الاملاء.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ويؤدي اليوم نحو 110 آلاف طالب في امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية بداية من الساعة 9 صباحا، على نحو 20 إدارة تعليمية في محافظة الدقهلية بنظام البوكليت، أمام 635 لجنة فرعية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية نوهت إلى ضرورة توفير الجو الملائم والمناسب للطلاب عند أداء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية، مع تواجد زائرة صحية أو طبيب في اللجان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب

وأشار شعبان إلى تشكيل غرف عمليات مركزية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان وتقديم الحلول السريعة لأي مشكلة طارئة تواجه الطلاب.

ووفر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية مبادرة لمراجعة المواد قبل الامتحانات واستمرت لمدة أسبوع من أجل مساعدة الطلاب علي اجتياز الامتحانات