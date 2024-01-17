تعليمات من «التعليم» بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التصحيح بامتحانات الشهادة الإعدادية يعتبر من أهم مراحل الامتحان وإخطارها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معًا غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان ويعتبر المصحح كفئا إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطي لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

ضوابط وآليات تصحيح كل مادة

وأضاف مدير تعليم القاهرة، تعقد ورش العمل يوميا للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة، وقام بمناقشة امتحان مادة اللغة العربية ونموذج الإجابة مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:-

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح في إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه.

مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ،ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- في حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفرا) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأي سبب من الأسباب ولا تشطب أي إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

- تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها.

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.