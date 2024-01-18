108 آلاف و377 طالبا يؤدون أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية اليوم

تنطلق أولى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الدقهلية للفصل الدراسي الأول، وبدأ توافد الطلاب على داخل لجان الامتحانات في المدارس بالمنصورة؛ لتأدية امتحان مادة اللغة العربية والإملاء الذي يستمر على مدار ساعتين ونصف منها 20 دقيقة للإملاء وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان، حفاظًا على سلامة الطلاب.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، ضرورة التعامل مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير العملية الامتحانية أول بأول والنظر في مجريات الأمور داخل اللجان، كما أكد تفعيل وتشغيل غرفة العمليات الفرعية طول أيام الامتحانات بصفة مستمرة وعلى مدار 24 ساعة داخل الإدارات التعليمية لمتابعة أحوال الطلاب والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة والتدخل السريع لحلها.

توفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب

كما شدد على توفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب والطالبات لتأدية امتحانات الشهادة الإعدادية؛ منعا للإزعاج والضوضاء أثناء تأدية الامتحانات بكل هدوء ويسر ومنع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولات الغش.

ويؤدي 108 آلاف و377 طالبا امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، و1579 طالبا في الإعدادية المهنية، و62 طالبًا في مدارس الصم وضعاف السمع، و4 طلاب في مدارس النور للمكفوفين داخل 590 لجنة امتحانية على مستوى محافظة الدقهلية.