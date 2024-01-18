حالة وحيدة يمنع فيها قانون المرور استخراج رخصة القيادة.. اعرفها

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق، بما يضمن السلامة للجميع والحفاظ عليهم، بما فيهم الركاب وقائدي السيارات وكذلك المارة؛ لذلك نصّ القانون على عددٍ من الضوابط الخاصة بالحصول على رخصة القيادة.

ووضع قانون المرور شروطًا خاصة من أجل استخراج رخصة القيادة، فإنّ هناك حالة وحيدة يمنع فيها القانون استخراج الرخصة، ويوضحها المحامي إسلام عبدالمقصود.

قانون المرور

قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من الحالات لاستخراج رخصة القيادة، منها ألّا يقل سن الطالب عن 18 عامًا، كما يشترط أن يكون لائقًا صحيًا للقيادة بالنسبة للبنية التحتية والنظر وأي ما يعجزه عن القيادة.

استخراج رخصة القيادة

وأضاف «عبدالمقصود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين شروط استخراج رخصة القيادة اجتياز الاختبار الفني الخاص بقواعد المرور، فضلا عن أنه يستوجب أن يكون السائق يجيد القراءة والكتابة.

وأوضح أنّ الحالة الوحيدة التي يمنع فيها قانون المرور استخراج رخصة القيادة، هو أن يكون السائق سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ خلال قيادة مركبة، وذلك خلال 3 سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة، أو حتى من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة.