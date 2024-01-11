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شروط ترخيص الموتوسيكل في قانون المرور الجديد.. الحصول على شهادة دراسية

كتب:

عمرو صالح
09:59 ص | الخميس 11 يناير 2024
 شروط ترخيص الدرجات البخارية

 شروط ترخيص الدرجات البخارية

مع انتشار مشروع النقل بالموتوسيكل «السكوتر» كوسيلة نقل سريعة وسهلة التنقل، يبحث الكثيرون عن شروط ترخيص الموتوسيكل وفقا لقانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.

 شروط ترخيص الدرجات البخارية

وقال المحامي محمد فراج إنَّ قانون المرور الجديد اشتمل على ضوابط واضحة لقيادة السيارات والدرجات البخارية والتي من شأنها أن تحفظ سلامة صاحبها وسلامة المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن»، أنَّ شروط استخراج تراخيص الموتوسيكل فقانون المرور الجديد شمل الشروط الآتية:

1- يشترط إلا يقل السن عن 18 سنة.

2- أن يكون المتقدم لائق صحيًا لقيادة الموتوسيكل ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة أخرى.

 شهادة دراسية

3- يشترط أن يكون حاصلًا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

4- ألا يكون صادر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

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