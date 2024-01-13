خطوات التظلم على مخالفات المرور بعد قرار النائب العام.. اعرف شرط الإعفاء

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي، بشرى سارة للمواطنين بشأن التظلم على المخالفات المرورية، حيث أعفى كل المواطنين من قيمة التظلم على المخالفات المرورية، بشرط تسجيل مخالفات المرور بطريقة خطأ، أو كون المخالفة المرورية غير خاصة بالسيارة مقدمة التظلم.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» كيفية التظلم على مخالفات المرور بعد قرار النائب العام، خطوة بخطوة، وذلك في إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

شروط الإعفاء من قيمة التظلم على مخالفات المرور

وجاءت شروط الإعفاء من قيمة التظلم على مخالفات المرور، على النحو التالي:

- إذا تم تسجيل مخالفات المرور بطريقة خطأ.

- إذا ثبت عدم صحة المخالفة.

- إذا كانت المخالفة المرورية غير خاصة بالسيارة مقدمة التظلم.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

وحددت النيابة العامة خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا، عن طريق الآتي:

- تصفح بوابة الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــــا.

- اختر خدمات نيابة المرور.

- اختر أيقونة تظلمات.

- اضغط على استمرار.

- اختر مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة، حسب المركبة أو السيارة التي تمتلك وترغب في التظلم على مخالفاتها.

- اكتب رقم الرخصة بالحروف والأرقام.

- أدخل سبب التظلم.

- اضغط على «متابعة الطلب» وإدخال البيانات المطلوبة

- تظهر على الشاشة كل المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام، وقيمة الأخد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور

ويأتي إعفاء المواطنين من قيمة التظلم على مخالفات المرور، في إطار حرص الدولة بجهاتها المتنوعة على الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وتسهيلا على المتعاملين بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.

رسوم التظلم على مخالفات المرور قبل الإعفاء منها

وقبل قرار النائب العام بالإعفاء من رسوم التظلم على مخالفات المرور، كانت رسوم الخدمة تبلغ 100 جنيه، وعقب تطبيق القرار تصبح مجانية.