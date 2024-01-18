74 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية في 344 لجنة بأسيوط

انطلقت صباح اليوم الخميس، أولي أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي في محافظة أسيوط، وسط استعدادات وإجراءات مكثفة.

ويؤدي 74 ألفا و157 طالبا امتحان مواد اللغة العربية والخط العربي والاملاء والتربية الدينية في 344 لجنة موزعين علي مختلف مدارس الإدارات التعليمية.

تشكيل غرف عمليات

وقال عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه عقد اجتماعا قبل الامتحانات وشدد علي رؤساء اللجان علي الدقة والهدوء خلال الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وربطها بغرف فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات علي مدار الساعة، فضلا عن تنظيف وتعقيم اللجان وتوفير الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

جدول امتحانات الشهادة

الجدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس 18 يناير 2024 امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف ويوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين والاثنين 22 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين ويوم الثلاثاء 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة و يوم الأربعاء 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة.