«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات 3 مواد للشهادة الإعدادية في 4 محافظات

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرف المديريات التعليمية تابعت الصور المزعومة والمتداولة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، للتحقق منها والتأكد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حالة التحقق من صحتها سيتم ضبط المسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش الإلكتروني أثناء الامتحان، وتطبيق عقوبات صارمة ضد الطلاب الغشاشين وفق قانون مكافحة الغش الإلكتروني، والذي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

وكانت صفحات الغش الالكتروني عبر «تليجرم»، زعمت تداول أسئلة امتحان مواد الجبر في محافظتي سوهاج وقنا، واللغة العربية لطلاب محافظة كفر الشيخ، وهندسة وحساب مثلثات بمحافظة المنيا للشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول، بعد الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في التاسعة صباحا وفقا للجداول المعتمد من المديريات التعليمية.