«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات رصدت الأوراق المتداولة والمزعومة لامتحان الدراسات، والتي قيل إنّها نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان للتأكد من صحته.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من ورقة الأسئلة المتداوله سيتم التوصل إلى مصور الورقة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، والذي تصل فيه العقوبة إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

وكانت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، زعمت تداول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي في القاهرة، والذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان، وفق الجداول المعلنة من المديريات التعليمية بعد 5 دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحات والذي بدأ في التاسعة صباحا.