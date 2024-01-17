توجيهات مهمة من «التعليم» في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، سير العملية الامتحانية في اليوم الأول من امتحانات الشهادة الإعدادية لتعليم الجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام ومدير المرحلة الإعدادية مركزي.

وجدد وكيل الوزارة تعليماته وتنبيهاته بالتأكيد على عدم اصطحاب الطلاب للهاتف المحمول أو الشرائح الإلكترونية أو الكتب الدراسية الخاصة بالمادة داخل اللجان، وشدد على ضرورة تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان، مؤكدا مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيا باللجان لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل المعوقات والصعوبات.

تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية

وشدد على تقليل أعداد الطلاب في اللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً ولو كان مغلقا مع اتخاذِ الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، كما أوضح الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

وأكد على عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية، وعلى سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة الدقة، مشيرا إلى إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل جميع المعوقات وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين.

ختم جميع أوراق الأسئلة

ووجّه بضرورة ختم أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلبة، والتأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم، والسماح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء، كما أصدر عدّة توجيهات أخرى، كما يلي.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

- على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنّها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنّها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة .

- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقاً لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

- يتم تجديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الامتحانات وذلك للحفاظ على سلامة أوراق الأسئلة وأعمال اللجان.

- مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربائية والتحقق من سلامتها.

- منع التدخين نهائيا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقاً للقرار الوزاري 121 لسنة 2001.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

- لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أي جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة، إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

- لا يجوز الاعتذار من الملاحظين أو المراقبين إلا عن طريق القومسيون الطبي.

- عدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يومياً عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

- في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الاتصال فوراً بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

ووأكد سلومة أنّ إجمالي الطلاب الذين أدوا امتحان اللغة العربية والخط اليوم على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية بلغ 195 ألفا و891 طالبا وطالبة بنسبة 98% مقسمين على 698 لجنة على مستوى المحافظة.