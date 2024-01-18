«المحامين» تعلن كشوف المعاشات الجديدة للأعضاء.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعنت نقابة المحامين نتيجة اجتماع لجنة المعاشات برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعضوية محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وبمعاونة موظفي الإدارة.

وأكّد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، في بيان صادر اليوم، أنَّ اللجنة انتهت من فحص ومراجعة 380 ملفًا من ملفات المحامين المعروضة على الإدارة بكل أنواعها سواء معاش تقاعد، ومعاش حالات الوفاة، أو معاش العجز كلي، أو عجز جزئي، وسيتم إحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

جدير بالذكر أنَّ اللجنة منذ تولى الأستاذ عبدالحليم علام رئاسة نقابة المحامين، اجتماعات دورية لمراجعة وفحص ملفات المعاش، وإحالتها بشكل فوري إلى الإدارة المالية للتنفيذ.

المستندات المطلوبة لمصروفات الجنازة وصرف المعاش

ونشرت نقابة المحامين المستندات المطلوبة لمصروفات الجنازة وصرف المعاش

ـ طلب موضح به العنوان والهاتف.

ـ موافقة البنك بتحويل المعاش من احد البنوك (مصر ـ الأهلي ـ القاهرة).

ـ شهادة الوفاة وصورة بطاقة العضوية وصورة البطاقة الشخصية للعضو.

ـ صورة بطاقة الزوجة مدون بها اسم الزوج.

ـ بيان من التأمينات يفيد عدم التأمين (إذ تصرف الجنازة للمحامي الحر فقط /غير مؤمن علية في جهة أخرى)