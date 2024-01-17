انطلاق مارثون انتخابات المحامين بإعلان 3 مرشحين على منصب النقيب 

انطلق مارثون انتخابات نقابة المحامين مبكرا، وقبل إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات، مع اقتراب انتهاء مدة المجلس الحالي للنقابة نقيبا وأعضاء، لاسيما وأن المدة الحالية ستنتهي في 18 مارس 2024، لانقضاء 4 سنوات على فترة تولي المجلس وهي المدة المحددة بقانون نقابة المحامين.

موعد انتخابات المحامين

وقبل إعلان موعد الانتخابات بادر سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، بتقديم استقالته من مجلس الشيوخ، موضحًا في أسباب استقالته أنه سيترشح على منصب نقيب المحامين، باعتباره مهمة وطنية وخدمة لجموع المحامين.

كما بدأ جولاته الانتخابية مبكرا من الإسكندرية وعدة محافظات ولقاء المحامين ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم في مكاتبه بالقاهرة والإسكندرية.

من جانبه، أعلن حمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق، باعتزامه خوض العملية الانتخابية هذه المرة على منصب نقيب المحامين، بعد اعتذاره عنها المرة السابقة.

فيما خاض النقيب الحالي عبدالحليم علام، جولات في عدة محافظات بصعيد مصر مؤخرا متحدثا عن جهوده النقابية خلال الفترة التكميلية التي قضاها بعد وفاة النقيب رجائي عطية، موضحًا اعتزامه على خوض الانتخابات مرة أخرى.

كما دعا مجلس نقابة المحامين أمس، للنظر في جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة، ومناقشة موعد فتح باب الترشح للانتخابات وفقا لقانون نقابة المحاماة والتي نص قانون نقابة المحاماة أن تكون قبل انتهاء مدة المجلس بشهرين.

جدل حول موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين

فيما انقسمت آراء أعضاء مجلس نقابة المحامين حول موعد إجراء الانتخابات في الأيام الأولى من شهر مارس التزاما بالقانون وحتى لا تكون الانتخابات معرضة للطعن والبطلان، بحسب ما صرح به مجدي سخى وكيل نقابة المحامين لـ«الوطن».

بينما قال محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه سيصعب إجراء الانتخابات في شهر مارس لأنه سيكون متزامن مع شهر رمضان وسيكون عبئا على المحامين الحضور، مما قد يضر المجلس أن يعلن فتح باب الترشح ثم يؤجل إجراء الانتخابات لما بعد شهر رمضان .