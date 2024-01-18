أستاذ علاقات دولية: زيارة مسؤولين دوليين لمعبر رفح تؤكد دور مصر في استقرار المنطقة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ زيارة كبيرة منسقي الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاخ، إلى مصر، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، تؤكد دلالة مركزية وأهمية القاهرة في المنطقة.

وأوضح أحمد، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي رامي الحلواني والإعلامية يارا مجدي، أنّ الزيارات المتكررة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، خاصة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في مايو الماضي، تعكس الحرص الدولي على التنسيق مع الجانب المصري باعتبارها تمثل وتدعم تيار الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أنّ مصر هي الداعم الأساسي للشعب الفلسطيني، وأنّها تبذل جهودًا كبيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث ساهمت بـ80% من المساعدات التي دخلت إلى القطاع.

ولفت أحمد إلى أنّ معبر رفح أصبح أيقونة للتعاون الدولي، حيث زاره مسؤولون دوليون كثر، نظرا لأنه شريان الحياة الوحيد لقطاع غزة.