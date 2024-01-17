 الكشف على 500 مواطن ضمن قافلة طبية شاملة بقرى «حياة كريمة» بالسويس  

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أنه من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب و الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية واللجنة العليا للقوافل الشاملة، بالتعاون مع جامعة السويس، تم تنفيذ فعاليات القوافل الطبية الشاملة بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبدأت القافلة الطبية الأولى بمركز حي عتاقة بمحافظة السويس.

كشف طب بشري وتوعية صحية

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن القافلة شملت القافلة «طب بشرى، وتوعية صحية»، من من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة السويس، في تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والأنف والأذن والعظام والباطنة والصدر، كما تم إعداد الأدوية وتصنيفها وتوزيعها على المرضى بالمجان حيث قدمت القافلة خدماتها لأكثر من 500 مواطن.

توعية عن مخاطر الإدمان وصحة المرأة

وتابعت مديرية الشباب والرياضة من خلال بيان لها أن القافلة شملت الفعاليات تنفيذ حملات ومحاضرات توعية صحية وأسرية، عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج، والتغذية الصحية السليمة للأطفال، الأمراض المزمنة، وصحة المرأة وكيفية المٌحافظة على الصحة.