أرخص أسعار اللاب توب في مصر 2024.. اشتري حسب ميزانيتك

في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من مستخدمي شبكات الإنترنت إلى شراء لاب توب شخصي فيبحثون عن أرخص أسعار اللاب توب، ليساعدهم على إنجاز المهام الخاصة بهم، سواء كانت مرتبطة بالعمل أو بالتعليم، أو الترفيه، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح جهاز اللاب توب من أكثر الأجهزة الإلكترونية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يجعل الراغبون في شرائه يهتمون بمعرفة أرخص الأسعار في مصر.

وتحرص شركات الأجهز الإلكترونية على توفير أجهز لاب توب للعملاء بجودة عالية تمكنهم من إنهاء ما يرغبون في إجراءه، ونوضح من خلال هذا التقرير أرخص أسعار اللاب توب في مصر، وفق المواقع الرسمية الخاصة بشركات الأجهزة الإلكترونية، والتي جاءت كالتالي:

أرخص أسعار اللاب توب

- لاب توب إتش بي كروم بوك 11A G8 إديوكيشن، إيه إم دي A4-9120C: شاشة 11.6 بوصة، 32 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إيه إم دي راديون R4 جرافيكس، كروم OS - اسود يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه.

- لاب توب ديل لاتيديودE 6440، إنتل كور i5-4308U: هارد HDD سعة 500 جيجا، 8 جيجا رام، شاشة مقاس 14 بوصة بدقة HD، كارت شاشة إنتل HD، ويندوز7 -أسود، يصل سعره إلى 7800 جنيه.

- لاب توب ديل لاتيتيود E6420 نوت بوك، إنتل كور i52520M،: سعة 320 جيجا HDD، رام 4 جيجا، شاشة مقاس 14 بوصة، دقة HD، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 3000، ويندوز 7 - أسود وفضي، يصل سعره إلى 7900 جنيه.

- لاب توب ديل لاتيتود E6440، إنتل كور i5 4200M، سعة 320 جيجا HDD، رام 4 جيجا، شاشة 14 بوصة HD، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 4600، ويندوز 7 - رمادي: يصل سعره إلى 8300 جنيه.

- لاب توب ديل لاتيديود 14 7000Series الترابوك، إنتل كور i5-6300U، هارد SDD سعة 180 جيجا، 8 جيجا رام، شاشة مقاس 14 بوصة بدقة FHD، كارت شاشة إنتل HD، ويندوز 10- أسود: يصل سعره إلى 9800 جنيه.

أسعار لاب توب أسوس

- لاب توب أسوس X543MA-GQ001W، إنتل سيليرونN4020 : شاشة بدقة HD مقاس 15.6 بوصة، HDD سعة 1 تيرا، 4 جيجا رام، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس، ويندوز 11، فضي -90NB0IR6-M003H0: يصل سعرها إلى 9950 جنيها.

- لاب توب اسوس E203NAH-FD084T، إنتل سيليرون N3350: شاشة 11.6 بوصة HD، هارد 500 جيجا HDD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل HD 500 جرافيكس، ويندوز 10 - رمادي، يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه.

أسعار لاب توب HP

- لاب توب اتش بي 15-dw3033dx، بروسيسور إنتل i3-1115G4: شاشة 15.6 بوصة، 256 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت إنتل UHD جرافيكس، ويندوز 10- فضي، يصل سعره إلى 10 آلاف جنيه.

- لاب توب لينوفو ايديا باد 3، بروسيسورAMD R5-5500U: شاشة 15.6 بوصة، 256 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إيه إم دي راديون جرافيكس، ويندوز 11 -ازرق، يصل سعره إلى 10 آلاف و300 جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 1 15IGL7 82V700F5ED، إنتل سيليرون N4020: شاشة مقاس 15.6 بوصة، دقة FHD، هارد 256 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل UHD جرافيكس 600 مدمج، فري دوس - أزرق، مع حقيبة لابتوب هدية، يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- لاب توب إتش بي برو بوك X360 11 G3، إنتل سيليرون N4100: هارد SSD سعة 128 جيجا، 4 جيجا رام، شاشة مقاس 11.6 بوصة بدقة HD تعمل باللمس، كارت شاشة إنتل UHD 600، ويندوز 10 برو - أسود، يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

- لاب توب إتش بي X360 برو بوك 2018 بريميوم، إنتل سيليرون N3350: سعة 64 جيجا SSD، رام 4 جيجا، شاشة 11.6 بوصة HD تعمل باللمس، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 500، ويندوز 10 - أسود، يصل سعره إلى 11 ألف جنيها.

- لاب توب إتش بي برو بوك X360 G3 III يتحول إلى تابلت، إنتل سيليرون N4100: هارد 128 جيجا SSD، رام 4 جيجا، شاشة 11.6 بوصة FHD، كارت شاشة إنتل UHD جرافيكس 600، ويندوز 10 برو - رمادي، يصل سعره إلى 11 ألف جنيه.

أسعار لاب توب لينوفو

- لاب توب لينوفو إيديا باد 3 15ADA05، إيه إم دي اثلون 3020E: شاشة 15.6 بوصة، HDD سعة 1 تيرا، رام 4 جيجا، إيه إم دي راديون برو، دوس - أسود، يصل سعره إلى 11 ألفًا و500 جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 3 15ADA05: إيه إم دي إثلون 3020E، شاشة 15.6 بوصة HD، هارد 1 تيرا HDD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إيه إم دي راديون جرافيكس، ويندوز 10 - رمادي، يصل سعره إلى 11 ألفًا و600 جنيه.

- لاب توب إتش بي برو بوك 650 G2، إنتل كور i5-6200U: هارد 500 جيجا HDD، رام 8 جيجا، شاشة 15.6 بوصة FHD، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 4600، ويندوز 10 برو - أسود، يصل سعره إلى 11 ألفا و800 جنيه.

- لاب توب إتش برو بوك 650 G1، إنتل كور i5-4310M: هارد 500 جيجا HDD، رام 4 جيجا، شاشة 14 بوصة قطرية LED، كارت شاشة HD جرافيكس 6400، ويندوز 10 - أسود، يصل سعره إلى 11 ألفا و900 جنيه.

- لاب توب لينوفو V14 G1 IML، شاشة 14 بوصة، إنتل كور i3-10110U: هارد 1 تيرا HDD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل UHD جرافيكس، فري دوس - رمادي، يصل سعره إلى 11 ألفا و960 جنيها.

- لاب توب إتش بي إيليت بوك 840 G3، إنتل كور i5-6300U: سعة 256 جيجا SSD، رام 8 جيجا، شاشة مقاس 14 بوصة FHD، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 520، ويندوز 10 - فضي، يصل سعره إلى 12 ألف جنيه.

- لاب توب إتش بي 2VC86UT ABA 840 G3 نوت بوك، إنتل كور i5-6300U: هارد SSD سعة 256 جيجا، 8 جيجا رام، شاشة مقاس 14 بوصة بدقة FHD، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس 520، ويندوز 10 برو - فضي، يصل سعره إلى 12 ألفا و500 جنيه.

- لاب توب أيسر اسبير 3 - A315، إنتل كور i3-1005G1: شاشة مقاس 15.6 بوصة، دقة FHD، هارد 256 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل UHD جرافيكس 600، فري دوس - أسود، يصل سعره إلى 12 ألفا و900 جنيه.

- لاب توب إيسر اسبير 3 A315-58-39P3، إنتل كور i3-1115G4: شاشة 15.6 بوصة FHD، هارد HDD سعة 1 تيرا، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل HD جرافيكس، فري دوس - فضي، يصل سعره إلى 13 ألف جنيه.

- لاب توب لينوفو ايديا باد 3 15ITL6، إنتل كور i3-1115G4: شاشة 15.6 بوصة FHD، هارد 256 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إنتل UHD جرافيكس مدمج، دوس، ازرق - 82H802ADED، يصل سعره إلى 13 ألفا و500 جنيه.

- لاب توب إتش بي 15S-EQ1001، إيه إم دي رايزن R3-3250U: شاشة 15.6 بوصة HD، هارد 256 جيجا SSD، رام 4 جيجا، كارت شاشة إيه إم دي راديون جرافيكس، ويندوز 10 - أسود، يصل سعره إلى 13 ألفا و785 جنيهًا.