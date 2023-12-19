5 أجهزة لاب توب بسعر أقل من 12 ألف جنيه.. اعرفها

تعتبر أجهزة اللاب توب من أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث تُعد أداة أساسية للتعلم والبحث، كما أنها توفر سرعة في الوصول إلى المعلومات، تسهل من إنجاز الطلاب لمهامهم الأكاديمية مثل إعداد العروض التقديمية، ومما زاد من أهمية اللاب توب في العملية التعليمية التحول الرقمي في مجال التعليم، في إطار خطة الدولة للرقي والتقدم بالمستوى التعليمي للطلاب لكي يواكبوا ما يجري في العالم من تطورات تكنولوجية حديثة.

5 أجهزة لاب توب بسعر أقل من 12 ألف جنيه

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل 5 أجهزة لاب توب بسعرأقل من 12 ألف جنيه وفقا لما هو معروض فى بعض المتاجر الإلكترونية:

-لاب توب «اتش بي»، سرعة 3.2 جيجا هرتز، ذاكرة 4 جيجا بايت، شاشة انتل، 15.6 بوصة، بسعر 11499 جنيها لطلاب الجامعات.

-لاب توب «لينوفو»، ذاكرة 4 رام جيجا بايت، شاشة 14 بوصة، شاشة عالية الدقة، وبسعر حوالي 8099 جنيها تقريبا.

-لاب توب «اتش بى برو بوك»، سرعة 2.3 جيجا هرتز، بوصة 15.6 وذاكرة 500 جيجا بايت، بسعر 10900 جنيه.

-لاب توب «لينوفو»، هارد 1 تيرا بايت شاشة عالية الدقة 220 مضادة للتوهج كور أي 3 وجاء بسعر 8640 جنيها.

-لاب توب «ايسر سباير»، كور 3 ذاكرة 4 جيجا بايت بنظام التشغيل دوسهارد1 تيرا بايت بسعر حوالى 10999 جنيها لطلاب الجامعات.