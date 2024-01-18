الحالة المرورية اليوم.. سيولة عند كوبري الجلاء وكثافات في الزاوية الحمراء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية صباح اليوم الخميس 18 يناير 2024.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي مستمرة حتى ميدان العباسية، وعند الوصول إلى تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات نسبية.

وعند الذهاب إلى كوبري الجلاء، فإنّ هناك سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، ويشهد كوبري المطار كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

ويشهد كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية الحمراء ومتجه إلى الفنجري كثافات نسبية، نفس الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الاوبرا والعكس، وانتظمت الحركة أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى ميدنة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه مناطق القاهرة والعكس.

وانتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضي بشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.