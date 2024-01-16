الحالة المرورية بالشوارع الرئيسية.. توقف حركة السيارات في فيصل

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني ولمياء حمدين عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في مناطق مختلفة من القاهرة والجيزة والقليوبية.

حالة المرور في القاهرة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة، بينما توجد سيولة مرورية في شوارع أخرى، وتوجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن الكورنيش المتجه للمؤسسة تظهر عليه بعض الكثافات المرورية، وهناك كثافات مستمرة أعلى كوبري أكتوبر حتى طريق العباسية.

وتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات مرورية في محور 26 يوليو أمام القادمين من ميدان لبنان، بينما الاتجاه المعاكس يشهد كثافات بسيطة ومتحركة، وهناك كثافات مرورية مرتفعة في شارع فيصل وتوقف في حركة سير السيارات في اتجاه المريوطية.

الحالة المرورية في القليوبية

وعن الحالة المرورية في محافظة القليوبية، يفضل الاستمرار في طريق شبرا بنها الحر أمام القادمين على طريق الإقليمي من محافظات الدلتا مثل المنوفية، لعدم تواجد أي كثافات مرورية عليه، ومنه إلى الطريق الدائري.