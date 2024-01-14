الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» الحالة المرورية اليوم في شوارع القاهرة والجيزة.

كثافات مرورية تقل تدريجيا حتى غمرة

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري، بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس، وللمتجه من مناطق وسط المدينة وحتى مدينة نصر، كما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا حتى غمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية.

سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمرا

وبالنسبة لشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمرا، وتوجد كثافات مرورية بمنطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية والكورنيش، ومن المظلات لوسط البلد توجد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، وبالنسبة للمتجه للمؤسسة يشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات.

سيولة مرورية في محور 26 يوليو

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية، ما عدا بعض الكثافات عند النزلات ولكنها متحركة، وبالنسبة لمحور 26 يوليو المتجه إلى أكتوبر يشهد سيولة مرورية، ولكن المتجه للمهندسين يشهد كثافات معتادة قبل الدائري، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية وشارع السودان وميدان النهضة.