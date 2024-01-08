الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. «كثافات في رمسيس وفيصل»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية، اليوم، إذ شهد شارع رمسيس كثافات مرروية متوسطة في الوقت الحالي، وتستمر حتى ميدان العباسية، وأيضا توجد بعض الكثافات المرورية النسبية في شارع صلاح سالم، بينما تظهر سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وتستمر حتى طريق العروبة، لكن كوبري المطار يشهد كثافات نسبية، والتي تختفي تدريجيا بالوصول لطريق المطار.

حالة المرور في القاهرة

وأفاد البرنامج الذي يقدمه الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، بأن هناك انتظام في حركة المرور داخل نفق الأزهر أمام القادمين من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر أعلى كوبري أكتوبر للمتجه من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة في اتجاه القاهرة والعكس.

الحالة المرورية في الجيزة

وتوجد كثافات مرورية في شارع فيصل، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية، ويشهد طريق المحور كثافات نسبية قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر توجد سيولة مرورية.