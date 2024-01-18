استشاري أمراض صدرية: ما يحدث في قطاع غزة يهدد المنطقة بوباء جديد

قال الدكتور محمد حسن الطراونية، استشاري الأمراض الصدرية من الأردن، إن ما يحدث في قطاع غزة يهدد المنطقة كلها بوباء جديد، مؤكدا أن الأمن الوبائي يوازي الأمن الغذائي.

وأضاف الطراونية خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن وضع مسمى افتراضي للوباء «إكس» هو أمر متوقع الحدوث في السنوات المقبلة، ويجب أن يكون هناك خطة موضوعة ومدروسة للاستجابة السريعة في حال ظهور أوبئة، ويجب العلم بوجود بعض المصطلحات الخاصة باحتمالية ظهور بعض الأوبئة مثل الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابات بأي مرض معين معروف أو غير معروف والذي يسمى «تفشي»، وإذا ظهرت في مساحة أكبر تسمى «عدوى»، وإذا انتشرت على رقعة أكبر قد تؤدي إلى «وباء»، وإذا انتشرت في بقاع العالم تسمى «جائحة».

وتابع: «لابد أن يكون لدينا تقييم للمخاطر التي قد تهدد المنطقة العربية من ظهور أوبئة ومن أهمها حرب غزة، إذ أن هناك انتشار كبير من الأمراض التنفسية والأمراض الجلدية والجهاز الهضمي، ومن الإجراءات التي تقوم بها الدول احتواء هذه الأزمة حتى لا يتشكل وباء من هذه الحرب ينتشر في المنطقة برمتها».