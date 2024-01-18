استشهاد 18 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية عن استشهاد 16 شهيدًا وعددًا من الجرحى في قصف شنه جيش الاحتلال على منزل شرق رفح جنوب قطاع غزة، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية» صباح اليوم الخميس.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 104 فيما يتزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين عن 24 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات، في الوقت الذي ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي عن 520 جنديًا.