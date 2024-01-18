مايا مرسي: قضية غزة على رأس أولويات منظمة المرأة العربية

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس منظمة المرأة العربية، إن المنظمة تعقد اجتماعها الحادي عشر في ظروف حساسة ومعاناة حقيقية تعيشها المرأة الفلسطينية، وسوف تستغل رئاستها للمنظمة خلال هذه الفترة لتصدير هذه القضية إلى الساحة العالمية.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأكدت «مرسي» في تصريحات على هامش الاجتماع الحادي عشر لمنظمة المرأة العربية أن العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أدى إلى قتل آلاف من المدنيين العزل، وقتل الطبيب والمسعف والجريح، والمرأة والطفل، مضيفة أن تجمع القيادات النسائية العرب في اجتماعات منظمة المرأة العربية هو عبارة عن قوة تعمل على مساندة القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن المنظمة تهدف خلال هذه الفترة إلى العمل على الارتقاء بأوضاع المرأة العربية وتعزيز دورها وتمكينها في كافة الأوطان العربية، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات المعنية و تقديم كافة سبل الدعم الفني والتقني وغيره في سبيل تحقيق هذا الهدف.

خطوة جنوب أفريقيا

ولفتت إلى خطوة جنوب أفريقيا برفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة موضحه أنها خطوة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، موضحة: «نأمل أن يتخذ القانون الدولي الإنساني مجراه في هذه الأزمة الإنسانية البشعة التي تمر بها فلسطين في الوقت الراهن، وأن ينتصر الحق، لأن انتصار الحق هو انتصار للتاريخ و الهوية العربية».