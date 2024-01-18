«راعي مصر» تشارك في المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» التابعة لـ«التحالف الوطني»

شاركت مؤسسة راعي مصر في المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأهالي قرية الكفور التابعة لمركز كوم أمبو في أسوان، بمشاركة 17 من كيانات التحالف لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد، من منطلق حرص مؤسسة راعي مصر للتنمية على تعزيز التكامل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع قاعدة المستفيدين لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

خدمات راعي مصر للمواطنين

وقدّمت القافلة الطبية لراعي مصر حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تضم العديد من التخصصات «باطنة - عظام – نساء»، واستفاد من خدمات القافلة نحو 800 مريض وعكست القافلة حرص المؤسسة على تقديم خدمة طبية بجودة فائقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

قوافل طبية

يذكر أنّ قطاع القوافل الطبية براعي مصر حقق خلال عام 2023 إنجازا قياسيا حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات القوافل في القرى الأكثر فقرًا مليون و145 ألف مريض.