التحالف الوطني يطلق المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الكفور التابعة لمركز كوم إمبو بمحافظة أسوان؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

مشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أنه تم إطلاق المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية الكفور التابعة لمركز كوم إمبو بمحافظة أسوان اليوم؛ وذلك بمشاركة 17 كيانًا من كيانات التحالف.

وأضاف أن الكيانات المشاركة في المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية تسعى لتقديم خدماتها لأكثر من 15 ألف مستفيد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة.