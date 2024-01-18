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ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
01:55 م | الخميس 18 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أنّ حاصلا على دبلوم وله معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، يزاول نشاطا إجراميا تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «15 أكلاشيه وخاتم مقلد لشعار الجمهورية لجهات مختلفة، و125 أصول وصور وشهادات ومستندات مزورة، وأجهزة وأدوات تُستخدم في التزوير»، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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