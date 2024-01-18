محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،صباح اليوم الخميس ، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2023- 2024 في مدرستي الوحدة العربية الابتدائية ودرية الحسينى بحي شرق مدينة أسيوط وذلك فى اليوم للامتحانات فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية ،للاطمئنان على انتظام سير عملية الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر .

مدارس حي شرق

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد بعض لجان الامتحانات بمدرستى الوحدة العربية ودرية الحسينى بحى شرق حيث اطمئن من الطلاب والطالبات على مستوى الأسئلة الموضوعة وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات واطمأن على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان ،مؤكدًا أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

عدد الطلاب

وقال اللواء عصام سعد إن عدد الطلاب الذين يؤدون إمتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 78 ألف طالب وطالبة في عدد 368 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة منها 334 لجنة اعدادية عامة و34 لجنة اعدادية مهنية ويشرف عليها 19 الف ملاحظ ومشرف منتدب من مختلف مدارس وادارات المحافظة ،مشيرًا إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير عملية الامتحانات وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس بمراكز وقرى المحافظة والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي.

وشدد على الاهتمام بتوفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان مؤكدًا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ،إنه لم يتم تلقى أية شكاوى خلال اليوم الاول للامتحانات وتم التشديد على عدم السماح نهائيا بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش لافتًا إلى انتظام سير العمل بجميع لجان الامتحانات على مستوى المحافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات مؤكدًا أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد مطبوعة بالكمبيوتر وبطريقة واضحة وملائمة للطلاب والأسئلة من الكتاب المدرسي وفقًا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب.