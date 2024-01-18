الاتحاد الدولي للرماية ينظم دورة تدريبة لتأهيل حكام المسابقات

ينظم الاتحاد الدولي للرماية الحركية «ib»sc، دورة ضباط ميدان وأمان، على هامش بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024 – مسدس – بندقية - بندقية خرطوش»، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

تطبيق الدورة عمليا خلال 3 أيام بوادي النطرون

أكّد أحمد عمران المتحدث الرسمي للاتحاد المصري للرماية، أنَّ الدورة التدريبية، تُقام خلال الفترة من 19 وحتى 23 يناير الجاري، إذ تنقسم إلى قسمين النظري يومي 19 و21 يناير في قاعة المؤتمرات بـاستاد القاهرة الدولي، بينما يتم تطبيق الدورة عمليا خلال أيام 20 و22 و23 يناير في وادي النطرون.

وأضاف أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للحكام في رياضة الرماية، إذ يسعى الاتحاد الدولي لتأهيل الكوادر منهم وإكسابهم الخبرات، ويشارك في الدورة عدد من الحكام المصريين من أجل إعدادهم بأفضل صورة لتشريف الرياضة المصرية في البطولات العالمية والدولية.

افتتاح بطولة كأس العالم للرماية يوم 25 يناير

في سياق متصل، يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة كأس العالم للرماية يوم 25 يناير، بحضور المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".

وأكد حازم حسني، أن بطولة كأس العالم للرماية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.

وأشار حسني، إلى أن نجاح الاتحاد المصري في استضافة كبرى البطولات على مدار الأعوام الماضية، مكنه من الحصول على شرف استضافة هذه البطولة التي تمثل واحدة من أهم بطولات الرماية في العالم ويشارك بها نخبة الرماة في العالم