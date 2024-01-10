اتحاد الرماية يعلن جدول المشاركة في بطولات 2024.. أولها تنطلق 24 يناير

رفع الاتحاد المصري للرماية درجات الاستعداد القصوى للمشاركة في البطولات الدولية للعام الجديد 2024، وفي إطار ذلك أعلن الاتحاد عن جداول المشاركات في البطولات الرياضية الدولية خلال عام 2024، وأنها خير استعداد لأولمبياد باريس 2024.

وأصدر الاتحاد المصري للرماية، برئاسة اللواء حازم حسني، بيانا كشف فيه عن عدد البطولات الدولية التي سوف تشارك فيها منتخبات الرماية خلال عام 2024، وعددها 5 بطولات دولية، وهي حيث تبدأ أولى المشاركات في بطولة العالم الشاملة للرماية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير 2024 الجاري، على ميادين الرماية بمدينة مصر للألعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشاركة في 5 بطولات لاهمية الاحتكاك بأبطال العالم قبل الأولمبياد

وأضاف البيان أن ثاني، بطولة يشارك فيها لاعبو ومنتخبات الرماية في البطولات الدولية هذا العام ستكون بطولة كأس العالم للأطباق ( خرطوش) وتقام في المغرب في الفترة من 4 فبراير إلى 13 فبراير المقبل، والبطولة الثالثة هي بطولة كأس العالم للرماية ، وسوف تقام في أسبانيا خلال الفترة من 10 الى 18 فبراير 2024، والبطولة الرابعة هي بطولة بورتموند للرماية بألمانيا خلال الفترة من 15 إلى 24 مارس 2024 ، والبطولة الخامسة والأخيرة قبل أولمبياد باريس ، هي بطولة الاتحاد الدولي للتأهيل (خرطوش) بدولة قطر خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل 2024 .

استعداد قوي وبروفات جادة لأولمبياد باريس 2024

من جانبه، أكد أحمد عمران، المستشار الإعلامي للاتحاد المصري للرماية، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسني، وافق على مشاركة لاعبي ومنتخبات الرماية في هذه البطولات الخمس لتكون بروفات جادة واستعداد قوي لخوض أولمبياد باريس 2024، لافتا إلى أن مجلس إدارة اتحاد الرماية، أكد على أهم أهداف المشاركة في هذه البطولات احتكاك اللاعبين بأبطال العالم، ومنافسيهم في أولمبياد باريس 2024.