اتحاد الرماية يكشف تفاصيل استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم

أكد أحمد عمران، المتحدث الرسمية للاتحاد المصري للرماية، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية المتعلقة باستضافة البطولة، حيث تواجد كل من اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والمستشار عماد عليش عضو الاتحاد المصري للرماية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، والعميد طارق صادق محمد المدير الإداري لمنتخب الرماية ورئيس الشئون الإدارية للبطولة، والعقيد أحمد مراد مدير العلاقات العامة للاتحاد، والصحفي أحمد عمران رئيس المركز الإعلامي للرماية، في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية 2024 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 1 فبراير2024 .

وضع اللمسات النهائية لاستعدادات البطولة

وأضاف المتحدث الرسمية للاتحاد المصري للرماية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مسابقات البطولة سوف تشمل (منافسات مسدس – بندقية - بندقية خرطوش)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكد «عمران»، أن الاتحاد المصري للرماية، استقر على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية يوم 25 يناير، ودعوة كبار المسؤولين ويتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية «التكتيكية».

ثقة الاتحاد الدولي في اختيار مصر لاستضافة البطولة

وأوضح أن الاتحاد الدولي للرماية، جدد ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، لافتا الى أن حازم حسني أكد أن بطولة كأس العالم للرماية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.