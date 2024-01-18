تفاصيل المزاد العلني لتأجير حديقة عامة في المنيا.. لإقامة «جلسة تصوير»

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن مزاد علني عام، لتأجير قطعة أرض فضاء بمساحة 500 متر، لإقامة جلسة تصوير بالحديقة العامة بشرق النيل.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان نشرته صفحتها الرسمية، أن جلسة المزاد، ستعقد يوم الأربعاء، الموافق 31 يناير 2024، الساعة 12 ظهرا، بمقر إدارة التعاقدات بالوحدة.

وحددت الوحدة قيمة تأمين دخول المزاد، بمبلغ 5000 جنيه، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات، مقابل مبلغ 299 جنيها فقط لا غير.

وأشارت الوحدة إلى أن، مدة الإيجار سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات، وللوحدة الحق في التجديد من عدمه، وفي حال التجديد يتم زيادة القيمة الإيجارية 10% سنويا عن كل عام.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في المزاد

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة البطاقة الضريبية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- سجل تجاري.

- شهادة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

- التسجيل على بوابة التعاقدات الحكومية.

استغلال الأصول المؤجرة لرفع كفاءتها

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن كافة الشروط موجودة بإدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وهذه العملية خاضعة للقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية وتعديلاته، حيث يأتي هذا المزاد في إطار جهود الوحدة المحلية، لاستغلال الأصول المؤجرة لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.