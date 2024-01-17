إحالة 6 موظفين بالوحدة الصحية ببني حسن الأشراف في المنيا إلى التحقيق

أحال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 6 من العاملين بوحدة صحية للتحقيق لتقصيرهم بالعمل، وغيابهم بدون عذر وتركهم العمل ووجه مدير الإدارة الصحية بعمل اللازم قانونا.

سير العمل بالوحدة الصحية ببنى حسن

ووجه رئيس مدينة المنيا يوجه نائبه بمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية ببنى حسن الأشراف بعد قراره بإحالة 6 من العاملين للتحقيق لغيابهم بدون عذر استجابة لشكوى المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية لسير العمل بالقطاعات الخدمية والصحية للتأكيد على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن وإحالة المقصر للتحقيق.

توافر المستلزمات الطبية والأدوية

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا نائبه محمود أبو كريشه بالاستمرار في متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية بنى حسن الأشراف التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير وذلك استجابة لشكوى المواطنين، حيث تابع الثاني انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك عمل الأقسام المختلفة.

وقبل ساعات قرر رئيس مركز المنيا إحالة 16 موظف للتحقيق لتركهم العمل وغيابهم دون عذر بالوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان وكذلك بالوحدة الصحية في نفس القرية.