المنيا تستعد لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترأس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع التنسيقي لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات، للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة كحق أصيل للأجيال القادمة.

تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وممثل مديرية الأمن ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري الأملاك، وممثلي بعض جهات الولاية .

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، والاستعداد لانطلاق المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات والمقرر أن تبدأ يوم 27 يناير الجاري، موجها بإعداد جدول زمني لكافة مراكز المحافظة، وحصر حالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع إدارة التعديات وحماية الأراضي ووحدة المتغيرات المكانية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.